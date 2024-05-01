Западные аналитики впечатлились российскими «Царь-мангалами» BI: российские «Царь-мангалы» оказались успешной инновацией в зоне СВО

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Российский танк «Царь-мангал», обшитый со всех сторон металлическими листами, оказался очередной «успешной инновацией» ВС РФ, сообщает Business Insider со ссылкой на экспертов. Как они объяснили, несмотря на «сумасшедший или дикий» вид, боевые машины показали поразительную эффективность на поле боя.

Я знаю, люди смеются над этим, но я не думаю, что это безумная адаптация. Русские приспосабливаются к особым условиям поля боя, в которых у Украины много БПЛА, но недостаточно ПТРК, противотанковых мин и артиллерии, — отметил старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований Роб Ли.

Военный эксперт Мэтью Мосс в беседе с Forbes выразил мнение, что «Царь-мангалы» могли бы проводить через минные поля другую технику и танки. Он объяснил, что противник всегда будет стараться устранить ведущую машину, поэтому толстая броня «царя» будет как нельзя кстати.

Первые сообщения о появлении на поле боя «Царь-мангала» появились в начале апреля. Как отмечает военный эксперт Борис Рожин, «Царь-мангал» — это не сам танк, а установленный на него «домик» из сваренных металлических листов. На видео, сделанных ВСУ и появившихся в Telegram 8 апреля, танк Т-72 с «Царь-мангалом» вел бронегруппу при штурме Красногоровки.