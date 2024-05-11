Для спасения ВСУ потребуется все НАТО: новости СВО на утро 11 мая

Только полноценные войска НАТО могли бы спасти ВСУ от поражения, предположил американский профессор Джон Миршаймер. По его словам, одних французских военных, о возможности использования которых говорил президент Франции Эммануэль Макрон, не хватит.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 10 мая, читайте в материале NEWS.ru.

В Белгородской области при обстреле ВСУ ранения получили местные жители

Восемь мирных жителей получили ранения в результате обстрела украинскими военными Белгородской области, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду.

Три человека, среди которых две женщины и один мужчина, пострадали в поселке Новосадовый. С осколочными ранениями их доставили в областную клиническую больницу, отметил Гладков.

Удар ВСУ по нефтебазе в ЛНР привел к жертвам

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в Ровеньках привел к гибели трех сотрудников предприятия, приводит пресс-служба Минздрава ЛНР слова главы ведомства Натальи Пащенко. По ее информации, еще семь человек получили ранения. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Всех раненых госпитализировали в местную больницу, говорится в сообщении. Также в населенный пункт из ЛРКБ выдвинулась бригада санавиации в составе хирурга, анестезиолога, травматолога и комбустиолога.

ВСУ могли нанести удар по нефтебазе в городе Ровеньки ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами, написал в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, восемь пострадавших находятся в больнице.

Названы условия краха обороны ВСУ в Донбассе

Украинские военные столкнутся с трудностями в Краматорске и Славянске при условии потери контроля над Часовым Яром, заявил в своем YouTube-канале британский эксперт Александр Меркурис. По его словам, при таком раскладе вся система обороны ВСУ в Донбассе окажется разрушенной.

Как добавил Меркурис, президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит забывать о прорыве ВС РФ в районе Авдеевки. Российские военные фактически пробили огромную дыру на линии фронта, добавил он.

Антонов объяснил причину отправки США новой помощи Украине

Новую военную помощь со стороны Соединенных Штатов Украине можно расценивать как признание успехов российских войск в зоне спецоперации, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает пресс-служба дипмиссии. По его словам, Белый дом цинично решил предоставить помощь в День Победы.

Однако США не удастся поставками повлиять на итоги СВО, подчеркнул Антонов. Аналогично Вашингтон не сможет «исковеркать историю и заставить человечество забыть уроки прошлого», констатировал он.

Зеленский отчитался о тяжелом положении Украины на фронте

Тяжелые бои на текущий период ведутся по всей линии фронта, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, особое внимание военным следует уделить Харьковскому, Покровскому и другим направлениям в Донецкой Народной Республике.

ВСУ предрекли сложные два месяца из-за наступления ВС РФ

Армию Украины ждет тяжелый период в ближайшие два месяца на фоне наступления российских военных в зоне спецоперации, сообщил командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко. По его мнению, на фронте возрастет интенсивность столкновений.

На текущий момент украинские бойцы пытаются остановить ВС РФ у стратегически важного города Часова Яра, подчеркнули журналисты. Однако ВСУ страдают от нехватки личного состава и оружия, резюмировали авторы статьи.

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