Зеленский признал начало наступления РФ: новости СВО на вечер 10 мая

Фото: Filip Singer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наступление ВС России на севере Харьковской области. По его словам, украинская сторона знала о планах российской армии, поэтому командование ВСУ «все рассчитало». Украинский лидер добавил, что в Киеве пока не знают, какие резервы армия РФ готова бросить в бой на данном направлении. По словам Зеленского, сейчас на границах области идут ожесточенные бои. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 10 мая, читайте в материале NEWS.ru.

ВС РФ ударили по путевой станции в Снигиревке

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы России нанесли удары по местам базирования ВСУ в Николаевской области. По его словам, в частности, российские силы атаковали путевую станцию в Снигиревке и расположение украинских военнослужащих в Новопетровке. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Как уточнил Лебедев, примерно в три часа ночи 10 мая там были слышны взрывы, после чего в Снигиревке пропало электричество. Подпольщик передает, что местные жители описывают удар как очень мощный, там, предположительно, находятся цеха и ангары ВСУ. По данным подполья, из Николаева туда направились 10 машин скорой помощи, район после случившегося оцеплен, а СБУ начала поиски активистов сопротивления.

Фото: СБУ

ВСУ расстреливают пытающихся покинуть Херсон граждан

Вооруженные силы Украины расстреливают мирных жителей Херсона, которые пытаются покинуть город и перебраться на левый берег Днепра, находящийся под контролем российских войск, заявил командир партизанского отряда «Херсонское сопротивление». По его словам, существуют тайные перевозчики, которые за деньги могут переправить людей на другой берег реки, и их украинские военные не трогают.

Командир также вспомнил об успешных случаях самостоятельной эвакуации жителей Херсона. По его словам, однажды молодой человек переплыл Днепр ночью на надувной лодке. Однако, как отметил командир, сейчас так делать очень опасно.

Российская армия взяла под контроль кирпичный завод в Красногоровке

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские силы взяли под полный контроль главную крепость Вооруженных сил Украины в Красногоровке — огнеупорный завод по производству кирпича. По данным канала, укрепрайон заняли бойцы 5-й бригады ВС РФ. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным канала, укрепрайон заняли бойцы 5-й бригады ВС РФ. Как пишет канал, российские военнослужащие уже закончили зачистку территории, где до недавних пор располагались подразделения противника.

Фото: МО РФ

ВСУ могут пополнить десятки тысяч заключенных

Министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью BBC заявил, что ВСУ могут пополниться 10–20 тысячами заключенных. Он уточнил, что в этом вопросе много нюансов и конкретных ситуаций, которые придется учитывать. При этом, по словам главы ведомства, отправить на фронт больше 20 тысяч находящихся под стражей не получится.

Министр добавил, что многое зависит от военно-врачебных комиссий, которые раньше хотели видеть «двухметровых арийцев-блондинов со знанием трех иностранных языков». Однако, как он заметил, сегодня подход изменился, поскольку власти не хотят создавать преграды для мобилизации.

Франция поделилась с Украиной подлежащими утилизации ракетами

Франция передала Украине дальнобойные ракеты SCALP, которые подлежат утилизации. Снаряды были лишены некоторых компонентов для поддержания в боеспособном состоянии других боеголовок, после чего их восстановили и отдали ВСУ.

Ракеты восстановили за три месяца. Работа обошлась в четверть от цены новой ракеты, отмечает издание. Кроме того, хранящиеся в «коконах» SCALP в любом случае подлежат утилизации.

Фото: Region Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Потеря Харькова может обрушить оборону ВСУ до Николаева

В случае сдачи Украиной Харькова оборона ВСУ «просядет» до Николаева, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, российским войскам будет проще продвигаться в этом направлении.

В качестве примера он привел ситуацию с Авдеевкой, когда линия боевого соприкосновения пришла в движение после сдачи города украинской стороной. Эксперт добавил, что остановить этот процесс в ходе отступления очень тяжело.

Матвийчук также отмечал, что, по его мнению, ВС России могут начать операцию по взятию Одессы, после того как установят полный контроль над Харьковом. Согласно оценкам эксперта, это может произойти в конце лета — начале осени.

НАТО предрекли крах после украинского конфликта

Североатлантический альянс ждут серьезные испытания, считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, высказанному в эфире YouTube-канала Judging Freedom, НАТО вряд ли сможет пережить украинский конфликт.

Макгрегор добавил, что сейчас Альянс слаб как никогда, однако пытается скрыть это, бряцая оружием. В России это прекрасно понимают, заключил полковник.

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