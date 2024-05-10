Франция поделилась с Украиной подлежащими утилизации ракетами RFI: Франция поставила ВСУ подлежащие утилизации ракеты SCALP

Фото: Shutterstock/FOTODOM

SCALP

Франция передала Украине дальнобойные ракеты SCALP, которые подлежат утилизации, сообщает RFI. Снаряды были лишены некоторых компонентов для поддержания в боеспособном состоянии других боеголовок, после чего их восстановили и отдали ВСУ.

В арсеналах было два типа запасов. С одной стороны, старые ракеты, <...> но все еще пригодные <...>. С другой — «коконы» с ракетами, <...> с которых были сняты некоторые детали для поддержания в боеспособном состоянии других ракет SCALP, — говорится в материале.

Ракеты восстановили за три месяца. Работа обошлась в четверть от цены новой ракеты, отмечает издание. Кроме того, хранящиеся в «коконах» SCALP в любом случае подлежат утилизации.

Ранее американский журналист Том Роган заявил, что удары Украины по территории России внесли раскол в отношения стран НАТО. Он отметил, что США выступают против атак Киева, в то время как Великобритания и Франция, напротив, добиваются эскалации конфликта. В частности, он обратил внимание на слова британского премьера Дэвида Кэмерона о праве Киева бить ракетами Storm Shadow по российской территории.

Сенатор Андрей Климов в свою очередь отмечал, что Россия будет добиваться осуждения со стороны мирового сообщества ударов по Крыму ракетами ATACMS. Он отметил, что ситуация может привести к «огромной беде для всего человечества».