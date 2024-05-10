Украине предрекли исчезновение за один день: новости СВО на утро 10 мая

Фото: МО Украины

Вооруженные силы России могут уничтожить Украину за один день без применения ядерного оружия, предположил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Однако, по его словам, Москва не рассматривает такой сценарий развития событий.

Он подчеркнул, что в настоящее время российская армия одерживает победу в зоне специальной военной операции, поэтому у нее нет причин менять тактику боевых действий. Как отметил американский военный, Вооруженные силы Украины испытывают нехватку бойцов, которых приходится ловить и насильно отправлять на фронт.

Главные новости о том, что произошло в зоне военной операции к вечеру 9 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Дроны ВСУ атаковали НПЗ в Калужской области

Telegram-канал Mash сообщил, что беспилотники Вооруженных сил Украины могли атаковать НПЗ «Первый завод» в Калужской области. По данным канала, на объекте начался пожар. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Mash передавал, что звуки взрывов раздались в Дзержинском районе примерно в 01:00 мск. Как уточнил канал, незадолго до этого очевидцы заметили несколько пролетевших БПЛА.

ПВО отразили атаку беспилотников на Москву

Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы, в городском округе Подольск, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, разрушений и пострадавших, предварительно, нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Бойцы ВСУ оказались в котле на передовой

Группа украинских военных была окружена Вооруженными силами РФ на окраине Красногоровки в Донецкой Народной Республике (ДНР), передали в силовых структурах региона. По имеющейся информации, российские бойцы ведут зачистку территории.

Фото: МО Украины

Стала известна судьба вооружения, полученного Киевом от Запада

Коммерческие круги, которые кружатся вокруг президента Украины Владимира Зеленского, с нетерпением ждут новой партии иностранных вооружений для перепродажи, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. При этом он отметил, что если Украина и получит новую партию западного оружия, то оно будет просроченным, неисправным и со сниженными боевыми характеристиками.

Он добавил, что встает вопрос о том, кто именно будет применять это оружие. По его словам, сейчас ВСУ испытывают серьезный дефицит офицерского и рядового состава.

В Польше признали присутствие «натовских» солдат на Украине

На Украине присутствуют военнослужащие НАТО, а также наблюдатели и инженеры, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время общения с журналистами после заседания сейма. По его словам, Североатлантический альянс продолжает оказывать помощь Киеву. Видеозапись с выступлением польского премьера перед СМИ опубликовали на YouTube-канале канцелярии председателя совета министров страны.

Он не стал уточнять, военные из каких стран и в каком количестве были отправлены в зону боевых действий на Украине. При этом Туск добавил, что необходимо избежать прямого участия членов Альянса в конфликте.

В США поставили крест на утраченных Украиной территориях

Администрация президента США Джо Байдена должна на официальном уровне объявить о несогласии с планами Украины по возвращению утраченных территорий, пишет Foreign Policy. По мнению журналистов, цель Киева является нереалистичной.

В то же время Байден недостаточно серьезно относится к вопросу стратегического планирования действий США на Украине, посчитали представители СМИ. Вместо этого Белый дом сконцентрировался на обеспечении нескончаемого потока денег для киевских властей, обратили внимание журналисты.

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