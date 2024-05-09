«Нюрнберг 2.0» для спонсоров Киева: новости СВО на вечер 9 мая

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Руководителей стран Запада, которые поддерживают Киев деньгами и оружием, ждет аналог Нюрнбергского трибунала, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, суд оценит выгоду западного бизнеса от поддержки Украины.

Главные новости о том, что произошло в зоне военной операции к утру 9 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Какое будущее Медведев предрек западным союзникам Киева?

Медведев в статье, которая была опубликована на сайте Совета безопасности России, отметил, что руководство западных стран, которое «наживается на взращивании украинского неонацизма», ответит за это перед военным трибуналом. По его словам, «Нюрнберг 2.0» сможет определить, сколько западные бизнесмены заработали на поддержке Киева.

«В ходе будущего „Нюрнберга 2.0“ будет уместно подсчитать выгоду каждой западной оборонной фирмы, кредитной организации, транспортно-логистической компании и отдельных бизнесменов, которые наживались и наживаются на выращивании „незалежных“ монстров», — указал Медведев.

Зампред Совбеза России предложил «забронировать место на скамье подсудимых всем, кто прямо или косвенно причастен к преступлениям против сотен мирных граждан» и «на чьих разбухших банковских счетах кровь и слезы».

Что сказал Путин на встрече с участниками СВО 7 мая?

Президент России Владимир Путин после инаугурации 7 мая провел встречу с участниками военной операции на Украине. Пресс-служба Кремля опубликовала расшифровку разговора в День Победы, 9 мая.

Путин на встрече заявил, что российским войскам было сложно взять под контроль село Бердычи, но им удалось «все-таки добрать» населенный пункт. Командир 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии Р. Халиков отметил, что при взятии Бердычей использовался роботизированный комплекс «Курьер», оснащенный автоматическим гранатометом АГС-17.

Глава государства также отметил, что беспилотники ВСУ «как мухи летают» над головами российских бойцов в зоне СВО. По его словам, ВС РФ знают, как бороться с украинскими дронами. Он также раскрыл, что в спецоперации участвуют сотни тысяч бойцов, и пожелал им успеха и побед.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Что Путин сказал на параде Победы 9 мая?

Путин, выступая с речью на параде Победы на Красной площади в Москве, заявил, что Россия никому не позволит ей угрожать, стратегические силы государства всегда находятся в боевой готовности. По его словам, западные страны пытаются разжигать мировые конфликты и межнациональную вражду, а также сдерживать суверенные центры развития.

Обращаясь к участникам военной операции на Украине, глава государства отметил, что они являются настоящими героями, которых поддерживает вся Россия. Он пообещал, что государство сделает все, чтобы не допустить глобального столкновения.

Во время беседы с журналистами по окончании парада Путин признался, что накануне Дня Победы допоздна работал с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры обсуждали ситуацию на Украине и обстановку на линии соприкосновения. Также российский лидер сообщил, что Белоруссия присоединится к России на ядерных учениях.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Какая обстановка складывается в зоне СВО?

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что Вооруженные силы РФ закрепились в южной части села Старомайорское на Донецком направлении. По данным канала, сейчас российские войска продолжают движение. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также сообщил РИА Новости, что российские войска продвигаются в селах Урожайное и Старомайорское на Времевском направлении. По его словам, противник несет большие потери.

Глава администрации подконтрольной ВСУ части ДНР Вадим Филашкин признал, что установление контроля над всей территорией Донбасса откроет ВС РФ путь в центральные регионы Украины. По его словам, сейчас ВСУ важно удержать Часов Яр, который позволяет обстреливать большую территорию.

Эксперт Александр Меркурис заявил, что военные ВСУ отказываются следовать приказам американского командования. Он привел в пример ситуацию, когда США приказали увести танки Abrams с линии фронта, но механизированная бригада ВСУ публично отказалась выполнять требование.

Какие перестановки произошли в военном руководстве Украины?

Офис президента Украины 9 мая опубликовал ряд указов, подписанных Владимиром Зеленским. В частности, украинский лидер уволил полковника Сергея Лупанчука с должности командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины и назначил на его место полковника Александра Трепака. Лупанчук продержался на этом посту всего полгода.

Также Зеленский уволил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы и назначил его на должность посла Украины в Великобритании. Объясняя причину увольнения генерала, украинский лидер отметил: «По состоянию здоровья».

О том, что Залужный согласован на должность посла в Великобритании, сообщил 7 марта украинский МИД. Местные СМИ писали, что назначение Залужного послом Украины в Великобритании сопровождалось «беспрецедентным» нарушением дипломатических норм. Журналисты отметили, что экс-главком не имеет представления о работе посольства.

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press Валерий Залужный

Какие еще изменения коснулись Украины?

Верховная рада Украины приняла закон об увеличении штрафов и ужесточении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации, сообщил депутат Ярослав Железняк. По его словам, авторы документа внесли в него смягчающие поправки и убрали много «негативных норм». При этом блокировка банковских счетов в случае неуплаты штрафа все так же допускается.

«Парламент проголосовал в целом [за законопроект] „О внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях за нарушение мобилизации“, — написал он.

Закон вводит штрафы от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен (от $431 до $637) за неявку в военкомат по повестке или необновление учетных данных. При этом документ наделяет территориальные центры комплектования и социальной поддержки (аналог военкомата) правом выносить соответствующие постановления без личного присутствия гражданина. За неуплату штрафа грозит взыскание и арест счетов.

Отправит ли НАТО войска на Украину?

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис допустил отправку военных на Украину, сообщает The Guardian. По его словам, это необходимо для тренировок солдат ВСУ, их удобнее проводить именно на украинской территории, а не в странах НАТО.

«Наши войска обучали украинцев на Украине до войны, и мы занимаемся этим уже много лет. Так что возвращение к этой традиции может быть вполне осуществимым», — сказал он.

В свою очередь генеральный секретарь Североатлантического альянса заявил, что НАТО не намерено отправлять военнослужащих на Украину. По его словам, Киев не обращался к странам блока с такой просьбой.

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