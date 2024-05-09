«Украина исчезнет за один день»: в США высказались о потенциале ВС России Экс-разведчик США Риттер: ВС России могут за один день уничтожить Украину

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России могут уничтожить Украину за один день без применения ядерного оружия, предположил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер для YouTube-канала Dialogue Works. Однако, по его словам, Москва не рассматривает такой сценарий развития событий.

Россия ясно дала понять, что может заставить Украину исчезнуть за один день, используя обычное оружие, — сказал Риттер.

Он подчеркнул, что в настоящее время российская армия одерживает победу в зоне специальной военной операции, поэтому у нее нет причин менять тактику боевых действий. Как отметил американский военный, Вооруженные силы Украины испытывают нехватку бойцов, которых приходится ловить и насильно отправлять на фронт.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что командование украинской армии вынуждено задействовать резервы для стабилизации ситуации в восточной части фронта. По его словам, речь идет о Кураховском и Покровском направлениях. Как отметил Сырский, в настоящее время перед подразделениями, которые находятся в этих районах, стоит задача выиграть как можно больше времени. Он заявил, что это необходимо для решения логистических вопросов.