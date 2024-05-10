Бойцы ВСУ оказались в котле в зоне спецоперации ТАСС: группа бойцов ВСУ попала в окружение на окраине Красногоровки в ДНР

Фото: МО Украины

Группа украинских военных была окружена Вооруженными силами РФ на окраине Красногоровки в Донецкой Народной Республике (ДНР), передали ТАСС в силовых структурах региона. По имеющейся информации, российские бойцы ведут зачистку территории.

К вечеру группа украинских военных на окраине Красногоровки оказалась в окружении, идет зачистка, — говорится в статье.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян передавал, что российские военнослужащие продолжают контролировать населенный пункт Работино, активно уничтожая FPV-дроны и прочие разведывательные и ударные беспилотники. Всего средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 46 дронов. За сутки ВСУ в этом районе потеряли до 55 военнослужащих.

До этого в Минобороны РФ заявили, что расчет РСЗО БМ-21 «Град» отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Днепр» нанес удар по пункту временной дислокации украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области. В пресс-службе военного ведомства пояснили, что так бойцы расчета 122-мм реактивной системы залпового огня «Град» «черных беретов» из Севастополя поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.