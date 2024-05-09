Группировка войск «Днепр» уничтожила два плавсредства ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Роман Кодрян

За минувшие сутки подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили два украинских плавсредства у правого берега Днепра, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян. По его данным, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 19 наблюдательных пунктов, девять позиций артиллерийских орудий и минометов, а также два склада ВСУ.

Кодрян также рассказал, что российские военнослужащие продолжают контролировать населенный пункт Работино, активно уничтожая FPV-дроны и прочие разведывательные и ударные беспилотники. Всего средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 46 дронов. За сутки ВСУ в этом районе потеряли до 55 военнослужащих.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что расчет РСЗО БМ-21 «Град» отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Днепр» нанес удар по пункту временной дислокации украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области. В пресс-службе военного ведомства пояснили, что так бойцы расчета 122-мм реактивной системы залпового огня «Град» «черных беретов» из Севастополя поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.