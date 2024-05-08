Расчет «Града» на Днепре разметал позиции ВСУ Минобороны РФ: расчет «Града» на Днепре поразил пункт временной дислокации ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Расчет РСЗО БМ-21 «Град» отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Днепр» нанес огневое поражение пункту временной дислокации украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. В пресс-службе военного ведомства пояснили, что так бойцы расчета 122-мм реактивной системы залпового огня «Град» «черных беретов» из Севастополя поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

Российские военнослужащие группировки «Днепр» минувшие 24 часа удерживали островную зону Днепра и большую часть Работино, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян. Военнослужащие не допустили перегруппировки ВСУ, уничтожая пытавшуюся высадиться пехоту противника. Кодрян также проинформировал, что за сутки ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, три автомобиля, а также две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США.

В подконтрольном властям Украины Запорожье прозвучали взрывы, их также слышали в Кременчуге и Киеве, информировали ранее местные СМИ. На всей территории Украины и в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей была объявлена баллистическая тревога.