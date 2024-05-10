Mash: беспилотники ВСУ атаковали НПЗ «Первый завод» в Калужской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщил, что беспилотники Вооруженных сил Украины могли атаковать НПЗ «Первый завод» в Калужской области. По данным канала, на объекте начался пожар. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Mash передавал, что звуки взрывов раздались в Дзержинском районе примерно в 01:00 мск. Как уточнил канал, незадолго до этого очевидцы заметили несколько пролетевших БПЛА.

Ранее, в ночь на 2 мая, сразу несколько российских СМИ сообщили об ударах украинской армии по железнодорожной инфраструктуре России в Курской и Белгородской областях. Там их целью стала не только тяговая подстанция, но и трансформаторные узлы электросети. Отмечалось, что в результате на станциях Змиевка и Глазуновка произошло аварийное отключение электропитания. Минобороны РФ эти атаки не комментировало.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупреждал об атаке Вооруженных силы Украины (ВСУ) на движущийся по дороге автомобиль в районе села Щетиновка с помощью FPV-дрона. В результате инцидента пострадал один человек, констатировал он.

Кроме того, украинский беспилотник 6 мая атаковал транспорт с сотрудниками предприятий Белгородской области. В результате погибли семь человек, пострадали свыше 30, двое из которых дети. Одного мужчину экстренно госпитализировали.