БПЛА, взрывы, повреждение железных дорог: как ВСУ атаковали Россию 2 мая

Фото: МО Украины

Украинские военные снова попытались атаковать объекты на территории РФ, однако российские средства ПВО сбили беспилотные летательные аппараты. Как ВСУ атакуют Россию в ночь на 2 мая, что известно об ударах по тяговым и трансформаторным подстанциям на железных дорогах?

Что известно об атаках на железнодорожную инфраструктуру

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наносить удары БПЛА по железнодорожной инфраструктуре в России. По информации Telegram-канала Baza, в ночь на 2 мая Украина атаковала тяговые и трансформаторные подстанции в двух регионах России. Отмечается, что сначала под удар попали тяговые подстанции, расположенные у станций Поныри и Свобода в Курской области; через 15 минут дроны ВСУ ударили по тяговым подстанциям и трансформаторным подстанциям на перегоне Змиевка — Глазуновка в Орловской области.

В результате ударов ВСУ на станциях Змиевка и Глазуновка в Орловской области произошло аварийное отключение питания. Из-за этого оказались задержаны два железнодорожных состава, следующие из Москвы в Белгород и Льгов. Никто, по предварительным данным, не пострадал. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: МО Украины

Что известно об атаках ВСУ 2 мая

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе введен режим опасности атаки беспилотников. Вскоре он сообщил, что беспилотник Вооруженных сил Украины сбит силами противовоздушной обороны над Обоянским районом.

«Над Обоянским районом сбит украинский БПЛА самолетного типа. Спасибо бойцам ПВО!» — передал глава области.

Также БПЛА ВСУ был уничтожен средствами ПВО над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что дрон был сбит над Стародубским муниципальным округом.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал глава области.

Также в ночь на 2 мая российская ПВО ликвидировала еще два дрона украинской армии над Брянской областью. По словам Богомаза, пострадавших в результате инцидента нет.

В Рославльском районе Смоленской области БПЛА ВСУ попытался атаковать объект энергетической инфраструктуры. Губернатор региона Василий Анохин подчеркнул, что пострадавших в результате инцидента нет.

Фото: МО Украины

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 2 мая российские системы противовоздушной обороны сбили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины над пятью регионами России. Больше всего дронов (пять) было ликвидировано над территорией Брянской области. Еще три БПЛА ВС РФ сбили над Краснодарским краем, два — в Ростовской области. По одному БПЛА ликвидировано над Курской и Белгородской областями.

Что известно о взрывах и повреждениях после атак

Старовойт сообщил, что в результате атаки в поселке Поныри повреждена линия электропередачи. Он добавил, что населенный пункт остался без света.

«В результате атаки украинского БПЛА в поселке Поныри повреждены линии электропередачи, в населенном пункте нет света. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения», — говорится в сообщении.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что объекты энергетической инфраструктуры были повреждены в результате атаки дронов ВСУ. Инциденты зафиксированы на территории Глазуновского и Свердловского районов.

«На территории Глазуновского и Свердловского районов во время их обезвреживания были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений», — уточнил глава области.

Telegram-канал SHOT написал, что над поселком Афипский в Краснодарском крае прозвучала серия взрывов. Канал уточнил, что очевидцы слышали звуки моторов в небе. Местные власти и Минобороны РФ информацию не комментировали.

SHOT передавал, что первый взрыв прогремел над городом в 03:10 мск. По данным канала, после этого звук мотора в небе остался и раздалось еще два громких хлопка. Как заключил SHOT, информации о пострадавших и разрушениях не было.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Очевидцы рассказали SHOT, что первый взрыв над населенным пунктом прогремел в 03:10. После этого звук мотора в небе продолжился и было слышно еще два взрыва. Предварительно, БПЛА летели в сторону НПЗ, но были сбиты ПВО или посажены средствами РЭБ», — пишет канал.

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