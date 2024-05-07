Ядерные учения России и Белоруссии: угрожает ли Москва Западу на самом деле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Искандер-М»

В Белоруссии вслед за Россией начали учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Как они проходят, зачем это нужно, сколько тактического ядерного оружия у Москвы и Минска и что послужило причиной для внезапных учений на самом деле?

Как Россия проводит ядерные учения, что происходит, зачем это нужно

6 мая Генштаб Вооруженных сил России объявил о начале учений по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. В них участвуют ракетные соединения Южного военного округа с привлечением авиации и сил ВМФ.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru назвал учения «мощным сигналом НАТО».

«Это первые в истории России, если не ошибаюсь, учения нестратегических тактических ядерных сил, а соответствующая группировка в Белоруссии входит в их состав. Это сигнал НАТО, всему Западу и их обслуге — не надо тянуть кота за усы. Предположу, что в ходе учений Москва и Минск проверят готовность ОТРК „Искандер“ и штурмовиков Су-25. По всей видимости, после учебных занятий будут проведены электронные пуски баллистических ракет с ядерными боеголовками. Не исключу, что электронные пуски отработают по реальным целям», — отметил военный эксперт.

Фото: МО РФ Су-25

Что такое «нестратегическое ядерное оружие», сколько его у России

Нестратегическим (тактическим) ядерным оружием (ТЯО) называют ядерные боеприпасы, средства доставки которых работают на относительно малом расстоянии. Их мощность также заметно ниже, чем у боеголовок, которыми оснащают межконтинентальные баллистические ракеты, однако они остаются крайне разрушительным оружием.

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале отметил, что в открытых источниках информации о нестратегическом ядерном оружии России практически нет: в отличие от стратегического, оно не регулируется договором СНВ, и отчитываться за него необязательно. Существуют ядерные авиабомбы, ракеты оперативно-тактического и тактического классов, артиллерийские снаряды, мины, торпеды и другие средства доставки.

Коц приводит примеры: достоверно известно, что есть ядерные боеголовки для баллистических ракет комплекса «Искандер-М» с мощностью боевой части от 5 до 50 килотонн в тротиловом эквиваленте (атомная бомба «Малыш», уничтожившая Хиросиму, имела мощность 15 килотонн). Кроме того, ядерные боеголовки (мощность — от 3–5 до 50–100 кт) есть для ракет Х-59М, а также (мощностью от 50 до 200 кт) для крылатых ракет «Калибр».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Коц

Есть ли тактическое ядерное оружие у Белоруссии

7 мая госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович объявил, что республика также проведет внезапную проверку носителей тактического ядерного оружия. Мероприятия будут синхронизированы с учениями России. Силы РБ будут отрабатывать подачу ядерных боеприпасов на средства доставки.

В марте 2023 года президент РФ Владимир Путин сообщил о планах разместить ТЯО на территории Белоруссии. В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что «большая часть» оружия уже доставлена, его обслуживают российские специалисты.

Размещённое в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) является средством сдерживания, поэтому никто в наступление с ним идти не собирается, заявил 7 мая президент республики Александр Лукашенко.

«Это оружие сдерживания, защиты. Никто в наступление с этим оружием не пойдет», — сказал он, выступая на торжественном собрании по случаю Дня Победы.

Также Лукашенко отметил, что в Белоруссии сегодня «впервые планируется отработать вопросы применения нестратегического ядерного оружия». По словам белорусского лидера, Минск не собирается поддаваться на провокации и воевать с какой-то страной, однако в случае нападения готов нанести оппоненту неприемлемый ущерб. Бросать людей в горнило войны, добавил Лукашенко, не в его компетенции. Он также призвал мировых лидеров, которые в последние недели призывают к эскалации в противостоянии России и Запада, к сдержанности.

Фото: president.gov.by Александр Лукашенко (справа)

«Обращаюсь к народам ближнего и дальнего зарубежья: остановите обезумевших политиканов, не дайте им шанса превратить все живое на планете в пепел», — заявил он.

Почему Россия начала ядерные учения, что за провокация Франции и Британии

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объявил, что учения с ТЯО прямо связаны с агрессивными заявлениями Запада. Он уточнил, что речь идет о словах президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил ввод французских войск на Украину, а также о заявлении главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, который сказал, что ВСУ могут наносить удары британским оружием по целям на территории России.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал ядерные учения России и Белоруссии «ответом на наглую и агрессивную политику коллективного Запада».

«Это вынужденная мера в ответ на наглую и агрессивную политику коллективного Запада, создающего неприемлемые угрозы для безопасности России и ее граждан», — заявил Антонов.

Анатолий Матвийчук в комментарии для NEWS.ru сравнил ситуацию с 1941 годом и обстоятельствами накануне начала Великой Отечественной войны.

«Ситуация напоминает 1941-й, когда гитлеровцы стягивали войска к границам СССР. По предварительным оценкам, группировка НАТО у границ России и Белоруссии составляет до 90 тысяч человек. Их можно считать передовым отрядом НАТО, передовым эшелоном вторжения. Они в любую секунду могут попытаться нанести по Союзному государству удар», — предупредил Матвийчук.

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Что говорят о ядерных учениях России на Западе

В то же время в Вашингтоне спокойно прокомментировали начало ядерных учений России и Белоруссии.

США не видят причин для корректировки своих ядерных сил в ответ, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, Белый дом также не видит признаков того, что Москва готовится к применению ядерного оружия на Украине.

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