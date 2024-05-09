Стала известна судьба оружия, полученного Украиной от Запада Генерал Липовой: западное оружие Зеленский перепродаст третьим странам

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Коммерческие круги, которые кружатся вокруг президента Украины Владимира Зеленского, с нетерпением ждут новой партии иностранных вооружений для перепродажи, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. При этом он отметил, что если Украина и получит новую партию западного оружия, то оно будет просроченным, неисправным и со сниженными боевыми характеристиками.

Зеленский просто в очередной раз вылез на трибуну и начал клянчить боеприпасы. Судя по всему, коммерческие круги, которые кружатся вокруг Зеленского, с нетерпением ждут новой партии для перепродажи. К словам Зеленского нужно относиться скептически, — сообщил Липовой.

Он добавил, что встает вопрос о том, кто именно будет применять это оружие. По его словам, сейчас ВСУ испытывают серьезный дефицит офицерского и рядового состава.

Ранее Зеленский пожаловался на сроки поставок оружия Украине. По его словам, голосование в Конгрессе США и европейская поддержка — это всего лишь пункт «а», при этом существует еще и пункт «б» — сам фронт. Расстояние между ними измеряется в неделях и месяцах, а помощь приходит не в тех объемах, в которых была согласована, указал политик.

Ранее полковник австрийской армии Маркус Райснер заявил, что сложившееся впечатление о некотором затишье на российско-украинском фронте обманчиво. По его словам, на самом деле в зоне СВО идет ожесточенная борьба за ресурсы. При этом Россия доминирует на стратегическом уровне, отметил он.