Зеленский пожаловался на медленные и недостаточные поставки оружия

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Голосование в конгрессе США и европейская поддержка — это всего лишь пункт «А», заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве. По его словам, существует еще и пункт «Б» — сам фронт. Расстояние между ними измеряется в неделях и месяцах, и помощь приходит не в тех объемах, в которых была согласована, указал политик. Его речь публикует офис президента Украины.

Эта помощь от пункта «А» — голосование в Конгрессе [США] или европейская поддержка, мы всем благодарны. Но пункт «Б» — это Украина и фронт. Так вот, от пункта «А» до пункта «Б» есть расстояние, оно уже не в километрах, а оно уже в неделях и месяцах, к сожалению. Мы фиксируем это. Да, есть поставки, но не те объемы, которые были проголосованы, — заявил Зеленский.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что новый пакет военной помощи Украине, одобренный Соединенными Штатами, не повлияет на ситуацию в зоне боевых действий. Салливан добавил, что в следующем году Украина рассчитывает начать новое наступление. Он признал, что в этом случае любые успехи ВСУ будут зависеть от финансирования США.