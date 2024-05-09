«Есть немного солдат»: в Польше признали присутствие войск НАТО на Украине Премьер-министр Польши заявил о присутствии военнослужащих НАТО на Украине

Фото: МО Украины

На Украине присутствуют военнослужащие НАТО, а также наблюдатели и инженеры, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время общения с журналистами после заседания сейма. По его словам, Североатлантический альянс продолжает оказывать помощь Киеву. Видеозапись с выступлением польского премьера перед СМИ опубликовали на YouTube-канале канцелярии председателя совета министров страны.

НАТО сегодня помогает настолько, насколько это возможно. Без помощи НАТО Украина не смогла бы так долго защищаться. Ну и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров, — сказал Туск.

Он не стал уточнять, военные из каких стран и в каком количестве были отправлены в зону боевых действий на Украине. При этом Туск добавил, что необходимо избежать прямого участия членов Альянса в конфликте.

Ранее первый зампред комитета по обороне Совфеда генерал-полковник Виктор Бондарев заявил, что Запад пытается прощупать реакцию России, провоцируя ее заявлениями об отправке военных НАТО на Украину. По его словам, Москва готова отвечать на провокации. Как отметил сенатор, в зону конфликта на Украине уже прибывают военные НАТО в качестве наемников или под видом добровольцев.