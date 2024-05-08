В Совфеде рассказали, как Россия ответит на отправку бойцов НАТО на Украину Сенатор Бондарев: ответ РФ на отправку бойцов НАТО на Украину будет равнозначным

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Запад пытается прощупать реакцию России, провоцируя ее заявлениями об отправке военных НАТО на Украину, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета по обороне Совета Федерации, генерал-полковник Виктор Бондарев. Москва, по его словам, готова отвечать на провокации.

Сегодня группировка войск НАТО у границ России и Белоруссии может составлять, по предварительным оценкам, до 90 тысяч человек. Ситуация напоминает 1941 год, когда гитлеровцы стягивали войска к границам СССР. Несомненно, Россия на это будет реагировать исходя из своих оценок обстановки и без учета мнения Запада. Не буду говорить о том, как именно ответит РФ, но однозначно убежден, что реакция будет стремительной и равнозначной их действиям, — отметил он.

Сенатор добавил, что уже отмечаются факты присутствия военных из стран Североатлантического альянса на Украине. Речь идет, в частности, о тех, кто прибывает в зону конфликта в качестве наемников или под видом добровольцев, заметил он.

Мы говорим не о военных инструкторах или консультантах, которые работают практически официально на стороне ВСУ, а о солдатах или боевиках. Это подтверждается не только шевронами или знаками отличия на обмундировании пленных или погибших, но и персональными документами, удостоверяющими их личности, иногда — цветом кожи, всегда — незнанием или плохим знанием украинского языка. Пуля не разбирает их на статусы, национальности или другие категории, — подчеркнул политик.

Ранее итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что страны НАТО на июльском саммите в Вашингтоне примут декларацию об отказе от ввода войск на Украину. Кроме того, государства, по информации СМИ, примут решение, что координация западной помощи Киеву перейдет от Штатов к штаб-квартире альянса. Однако депутат Алексей Журавлев считает, что, несмотря на официальные заявления, страны Запада продолжат тайно отправлять своих людей в зону боевых действий.