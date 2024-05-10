В США воспротивились помогать Украине в возвращении территорий FP: США должны объяснить Киеву нереалистичность возврата утраченных территорий

Фото: МО Украины

Администрация президента США Джо Байдена должна на официальном уровне объявить о несогласии с планами Украины по возвращению утраченных территорий, сообщил журнал Foreign Policy. По мнению журналистов, цель Киева является нереалистичной.

Администрации следует публично объявить, что интересы Украины и Америки не совпадают и что заявленная Киевом цель по возвращению каждого дюйма территории Украины нереалистична, — отметили авторы статьи.

В то же время Байден недостаточно серьезно относится к вопросу стратегического планирования действий США на Украине, посчитали представители СМИ. Вместо этого Белый дом сконцентрировался на обеспечении нескончаемого потока денег для киевских властей, обратили внимание журналисты.

Не менее важно другое — пришло время стремиться к переговорам между Россией и Украиной, — говорится в публикации.

Ранее миллиардер и предприниматель Дэвид Сакс объяснил, что отправка войск США на Украину приведет к третьей мировой войне. Так он отреагировал на слова лидера демократов в палате представителей Конгресса США Хакима Джеффриса, который допустил переброс американских солдат в зону конфликта, если Киев потерпит поражение в СВО.