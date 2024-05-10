«Пойдет ко дну»: в США раскрыли будущее НАТО Полковник Макгрегор: НАТО не уцелеет после украинского конфликта

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Североатлантический альянс ждут серьезные испытания, считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, высказанному в эфире YouTube-канала Judging Freedom, НАТО вряд ли сможет пережить украинский конфликт.

НАТО не уцелеет после конфликта и пойдет ко дну, — заявил он.

Макгрегор добавил, что сейчас Альянс слаб как никогда, однако пытается скрыть это, бряцая оружием. В России это прекрасно понимают, заключил полковник.

До этого Макгрегор обозначил цели руководства США, которое выделило новый пакет помощи Украине. По словам эксперта, Белый дом надеется замолчать полное и окончательное уничтожение украинской нации.

Ранее Макгрегор объяснил, зачем США «влезли» в конфликт на Украине. По его словам, цель Вашингтона — «продолжать кровопролитие». Надежда Белого дома при отправке Киеву финансовой и военной помощи состоит в том, чтобы продолжать замалчивать «полное и окончательное уничтожение украинской нации», считает аналитик.

Еще ранее Макгрегор заявил, что украинский конфликт может закончиться быстрее, чем предполагалось. По его словам, на это указывает тот факт, что наиболее радикально настроенные националистические батальоны ВСУ стали отказываться выполнять приказы и участвовать в боях.