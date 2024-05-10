«Огонь на поражение»: ВСУ расстреливают пытающихся покинуть Херсон граждан ТАСС: ВСУ убивают пытающихся покинуть Херсон граждан

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины расстреливают мирных жителей Херсона, которые пытаются покинуть город и перебраться на левый берег Днепра, находящийся под контролем российских войск, заявил ТАСС командир партизанского отряда «Херсонское сопротивление». По его словам, существуют тайные перевозчики, которые за деньги могут переправить людей на другой берег реки, и их украинские военные не трогают.

В случае выявления каких-то желающих убежать украинская сторона сразу открывает огонь на поражение. Поэтому много людей, которые не смогли в свое время перебраться в свободную часть Херсонской области, просто ждут, — сказал он.

Командир также вспомнил об успешных случаях самостоятельной эвакуации жителей Херсона. По его словам, однажды молодой человек переплыл Днепр ночью на надувной лодке. Однако, как отметил командир, сейчас так делать очень опасно.

Ранее украинские войска обстреляли поселок городского типа Днепряны в Херсонской области. Губернатор Владимир Сальдо заявил, что для атаки ВСУ использовали минометы. По его словам, под удар попали гражданские объекты, один из частных домов получил серьезные повреждения. Среди мирных жителей никто не пострадал.