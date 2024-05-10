Раскрыты неутешительные для Украины последствия потери Харькова Военэксперт Матвийчук: потеря Харькова обрушит оборону ВСУ до Николаева

Фото: МО Украины

В случае сдачи Украиной Харькова оборона ВСУ «просядет» до Николаева, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, российским войскам будет проще продвигаться в этом направлении.

За оперативным успехом последует тактический. Если Харьков Украина потеряет, ВС РФ станет проще подойти к Краматорску, Славянску и Константиновке, а также частично очистится путь к Запорожью и Николаеву, — считает Матвийчук.

В качестве примера он привел ситуацию с Авдеевкой, когда линия боевого соприкосновения пришла в движение после сдачи города украинской стороной. Эксперт добавил, что остановить этот процесс в ходе отступления очень тяжело.

Перелом уже состоялся, о чем и говорят сообщения о нашем активном продвижении под Харьковом, — предположил собеседник.

Матвийчук также отмечал, что, по его мнению, ВС России могут начать операцию по взятию Одессы, после того как установят полный контроль над Харьковом. Согласно оценкам эксперта, это может произойти в конце лета — начале осени.

На инаугурации президента России Владимира Путина глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что необходимо забрать Одессу и Харьков уже в мае. По его словам, в этот период следует действовать активнее, нападать и «жестко бить» по украинским территориям.