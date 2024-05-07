Кадыров назвал сроки взятия Одессы и Харькова Кадыров заявил, что в мае нужно забрать Одессу и Харьков

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на инаугурации президента России Владимира Путина призвал забрать Одессу и Харьков. Сделать это необходимо в мае, заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Я считаю, что нужно более активнее нападать, бить надо жестко, пока есть время, вот в этот месяц, нужно забирать ближайшую территорию, — сказал Кадыров.

После этого глава Чечни счел нужны посадить президента Украины Владимира Зеленского и заставить подписать все необходимые для России бумаги, для безопасности страны, граждан, русскоязычного населения, которое проживает на украинской территории.

Рамзан Кадыров ранее показал жест «класс», когда комментировал вступление Владимира Путина в должность президента РФ на шестилетний срок. Глава Чечни подчеркнул, что его представители в любом государстве любят российского лидера, для которого благополучие населения находится в приоритете.

По мнению Кадырова, народ мира выбрал бы именно Путина, если бы провели выборы в мировом сообществе. Глава республики показал «класс», говоря об отношении его представителей в любом государстве к действующему президенту России.