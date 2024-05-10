Военэксперт раскрыл, когда армия России может начать битву за Одессу Военэксперт Матвийчук: Россия может начать взятие Одессы в конце лета

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России могут начать операцию по взятию Одессы после того, как установят полный контроль над Харьковом, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его оценкам, это может произойти к концу лета-началу осени.

Как объяснил Матвийчук, если российские войска к середине лета установят контроль над Харьковом, то положение Вооруженных сил Украины в Краматорске, Славянске и Константиновке окажется крайне уязвимым. Тогда, предположил эксперт, ВС РФ смогут выбить противника из этих населенных пунктов и переключиться на Запорожье, Херсон и Николаев.

Если это произойдет, то к концу лета-началу осень российская армия может начать операцию по окружению и блокировке Одессы с суши и с моря, — поделился он мнением.

Лидер «Ночных Волков» Александр Хирург Залдастанов ранее предположил, что Одесса сама вернется в состав России, поэтому ее не нужно «брать». По его мнению, у региона нет другого пути.

На инаугурации президента России Владимира Путина глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что необходимо забрать Одессу и Харьков уже в мае. По его словам, в этот период следует действовать активнее, нападать и «жестко бить» по украинским территориям.

Комментируя слова Кадырова, военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин выразил мнение, что план главы Чечни является невыполнимым. Он подчеркнул, что важно подходить к действиям в первую очередь с позиций сохранения жизни военнослужащих и командиров. По его словам, Россия имеет оперативно-тактические успехи на поле боя и сейчас противника «надо дожимать», но торопиться с этим не стоит.