Военэксперт оценил план Кадырова по взятию Одессы и Харькова в мае Военэксперт Дандыкин назвал нереальным взятие Одессы и Харькова в мае

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Рамзан Кадыров

План главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова по взятию под контроль Одессы и Харькова до конца мая является невыполнимым, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он подчеркнул, что важно подходить к действиям в первую очередь с позиций сохранения жизни военнослужащих и командиров.

У нас есть верховный главнокомандующий, начальник Генштаба. Они определяют все, в том числе командующий группировки Герасимов. На мой взгляд, это нереальные сроки. Здесь нужно подходить с точки зрения не просто победы, а сохранения жизни бойцов и командиров, как мы сейчас делаем, — считает Дандыкин.

Военэксперт отметил, что Россия имеет оперативно-тактические успехи на поле боя и сейчас противника «надо дожимать». Однако торопиться с этим не стоит, уверен Дандыкин. Он предположил, что взятие Одессы и Харькова может произойти через несколько месяцев.

Я думаю, это займет месяцы, при этом есть успехи. Нельзя недооценивать противника и спонсоров, которые этим занимаются. Надо исходить из того, что есть сейчас, какие возможности у врага. Нужно действовать крайне осторожно, — заключил эксперт.

Ранее Кадыров призвал взять под контроль Одессу и Харьков в течение месяца. По его мнению, российским войскам следует активнее нападать и «бить жестко», пока на это есть время.