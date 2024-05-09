«Брать не надо»: лидер «Ночных волков» о наступлении на Одессу Лидер «Ночных волков» Залдастанов: Одесса сама вернется в состав России

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Александр «Хирург» Залдастанов

Одесса сама вернется в состав России, поэтому ее не нужно «брать», заявил лидер «Ночных волков» Александр «Хирург» Залдастанов. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, у региона нет другого пути.

Она (Одесса. — NEWS.ru) сама вернется. Ее даже брать не надо. Сама вернется к матери России, у нее другого пути нет, — заявил Залдастанов.

На инаугурации президента России Владимира Путина глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что необходимо забрать Одессу и Харьков уже в мае. По его словам, в этот период следует действовать активнее, нападать и «жестко бить» по украинским территориям.

Комментируя слова Кадырова, военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин выразил мнение, что план главы Чечни является невыполнимым. Он подчеркнул, что важно подходить к действиям в первую очередь с позиций сохранения жизни военнослужащих и командиров. По его словам, Россия имеет оперативно-тактические успехи на поле боя и сейчас противника «надо дожимать», но торопиться с этим не стоит.

Парад Победы, состоявшийся на Красной площади в Москве по случаю 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, показывали на кабельных каналах в Одесской области. Предположительно, спутниковое телевидение взломали хакеры.