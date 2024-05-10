На Украине рассказали о страхе офицеров ВСУ перед командованием Журналист Бутусов: офицеры ВСУ боятся сообщать командованию о поражениях

Фото: МО Украины

Офицеры ВСУ боятся сообщать командованию о тяжелой ситуации на поле боя, заявил в своем видеоблоге главред сайта «Цензор.нет» и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов. По его словам, к этому привели увольнения инициативных командиров бригад украинской армии.

Они боятся докладывать командованию достоверную обстановку, как только возникает кризис. Для того, чтобы их не уволили, — заявил Бутусов.

Он отметил, что недостоверные доклады регулярно приводят к неверной оценке ситуации на поле боя, а также ошибочным представлениям о возможностях ВСУ.

Глава крымского парламента Владимир Константинов отмечал, что петиция на сайте президента Украины Владимира Зеленского с просьбой пригласить иностранные войска говорит об истощении ВСУ. По его словам, украинская армия «близка к краху», а на Украине грядут изменения, к которым следует готовиться.

Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в свою очередь заявил, что Украина потеряла кадровую армию. Он подчеркнул, что сейчас ряды ВСУ полнятся в основном мобилизованными и наемниками. Шеремет добавил, что Зеленский стремится сохранить власть с помощью «западных интервентов».