В Крыму указали на признак скорого краха ВСУ Константинов: петиция на сайте Зеленского указывает на скорый крах ВСУ

Фото: МО Украины

Петиция на сайте президента Украины Владимира Зеленского с просьбой пригласить иностранные войска говорит об истощении ВСУ, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, которые приводит РИА Новости, украинская армия «близка к краху».

Это очевидный сигнал истощения ВСУ и близкого краха этой банды. Мы в преддверии большого шухера под названием «падение украинского фронта и окончательный развал территорий», — заявил Константинов.

Он добавил, что на Украине грядут изменения. Парламентарий призвал готовиться к этому.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что петиция о вводе войск НАТО на Украину является опасной провокацией. По его словам, в Кремле внимательно наблюдают за этим.

Кроме того, депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Украина потеряла кадровую армию. По его словам, сейчас ВСУ состоят в основном из мобилизованных и наемников. Шеремет добавил, что Зеленский стремится сохранить власть с помощью «западных интервентов».

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин также отмечал, что заявления западных политиков об отправке военных на Украину крайне безответственны. По его мнению, эти слова можно расценивать как эскалацию конфликта.