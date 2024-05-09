Нарышкин ответил на слова об отправке военных стран Запада на Украину Нарышкин назвал эскалацией слова об отправке военных стран Запада на Украину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Заявления западных политиков об отправке военных на Украину безответственны, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, которые приводит РИА Новости, их можно расценивать как эскалацию конфликта.

Это крайне безответственные заявления западных политиков. И даже сами заявления можно расценивать как эскалацию конфликта с их стороны, — заявил Нарышкин.

Ранее первый зампред комитета по обороне Совета Федерации генерал-полковник Виктор Бондарев заявил, что Запад пытается прощупать реакцию России, провоцируя ее заявлениями об отправке военных НАТО на Украину. По его словам, Москва готова отвечать на провокации.

До этого итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что страны НАТО на июльском саммите в Вашингтоне примут декларацию об отказе от ввода войск на Украину. Кроме того, государства, по информации СМИ, примут решение, что координация западной помощи Киеву перейдет от Штатов к штаб-квартире Альянса.

При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Запад будет направлять бойцов в зону конфликта, используя для этого обходные пути. Он отметил, что страны НАТО не решатся официально ввести свои войска на территорию Украины, так как понимают, что со стороны России возможен ядерный ответ.