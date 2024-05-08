В Кремле высказались о петиции о вводе войск НАТО на Украину Песков назвал опасной провокацией петицию о вводе войск НАТО на Украину

Фото: David Inderlied/dpa/Global Look Press

Петиция о вводе войск НАТО на территорию Украины, размещенная на сайте президента страны Владимира Зеленского, является опасной провокацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле внимательно наблюдают за этим.

Киевский режим — он достаточно непредсказуемый, — подчеркнул Песков.

Помимо этого, пресс-секретарь российского лидера напомнил о предупреждениях Москвы касательно ввода иностранных войск на территорию Украины. По его словам, «непосредственное вмешательство на земле в этот конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность».

Ранее политолог Мария Прокофьева заявляла, что отправка военнослужащих Вооруженных сил Франции на Украину расколет французское общество. Она отмечала, что такой шаг неизбежно прибавит проблем во внутренней политике, а рейтинг президента Эммануэля Макрона будет неуклонно падать.

До этого Песков говорил, что информацию о французских солдатах на Украине нужно проверять, насколько она соответствует действительности. Спикер Кремля выразил уверенность, что российские военные и сотрудники спецслужб занимаются этим вопросом. При этом он подчеркнул, что сама риторика, звучащая со стороны французских властей, является опасной.