Стало известно об уничтожении кадровой армии Украины Депутат Шеремет: ВСУ в основном состоят из мобилизованных и наемников

Фото: МО Украины

Украина потеряла кадровую армию, которая теперь состоит в основном из мобилизованных и наемников, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. По его словам, которые приводит РИА Новости, по этой причине Киев стремится привлечь иностранные войска.

Существовавшая до начала спецоперации кадровая армия на Украине уничтожена. Сегодня она укомплектована в основном из несчастных насильно мобилизованных людей и наемников, — заявил Шеремет.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится сохранить власть с помощью «западных интервентов». Однако к украинцам постепенно приходит озарение, поэтому желающих умирать за него становится все меньше, подчеркнул парламентарий.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что заявления западных политиков об отправке военных на Украину крайне безответственны. По его мнению, эти слова можно расценивать как эскалацию конфликта.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что петиция о вводе войск НАТО на Украину, которая появилась на сайте президента страны, является опасной провокацией. По его словам, в Кремле внимательно наблюдают за этим.