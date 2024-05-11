Антонов объяснил причину выделения новой помощи Украине Антонов: новая поставка оружия США Украине связана с успехами ВС РФ на фронте

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новую военную помощь со стороны Соединенных Штатов Украине можно расценивать как признание успехов российских войск в зоне спецоперации, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антоно, передает пресс-служба дипмиссии. По его словам, Белый дом цинично решил предоставить помощь в День Победы.

Очередная оружейная поставка <...> — реакция на успехи ВС РФ на фронте. Наши солдаты и офицеры продолжают героическими усилиями освобождать российскую землю. Этот факт признают и в Америке, — отметил дипломат.

Однако США не удастся поставками повлиять на итоги СВО, подчеркнул Антонов. Аналогично Вашингтон не сможет «исковеркать историю и заставить человечество забыть уроки прошлого», констатировал он.

Ранее в Министерства обороны КНДР указали, что США ждет поражение на Украине, поскольку ни одно современное оружие и никакая военная помощь не помогут одержать верх над Россией. Такие подходы Белого дома к конфликту являются «опрометчивым выбором» в попытке «любой ценой изменить ситуацию», резюмировали в ведомстве.

До этого Антонов заявил, что поставку США исподтишка тактических ракет ATACMS киевским властям невозможно оправдать, поскольку передача вооружения усиливает угрозу безопасности Крыма и других российских регионов. Заявления Вашингтона, согласно которым Киев пообещал не применять снаряды для ударов по российской территории, дипломат назвал циничными.