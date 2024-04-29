В КНДР предрекли США поражение на Украине Минобороны КНДР: поражение США на Украине — это вопрос времени

Фото: МО Украины

США ждет поражение на Украине — это лишь вопрос времени, поскольку ни одно современное оружие и никакая военная помощь не помогут одержать верх над Россией, так представитель Министерства обороны КНДР прокомментировал поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS. По его словам, которые приводит Центральное телеграфное агентство Кореи, такие подходы США к конфликту являются «опрометчивым выбором» в попытке «любой ценой изменить ситуацию».

Поставляемые США дальнобойные ракеты ни в коем случае не изменят ситуацию. Мир увидит поражение Вашингтона в войне на Украине. Это вопрос времени, — сказал он.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что поставку США исподтишка тактических ракет ATACMS киевским властям невозможно оправдать, поскольку передача вооружения усиливает угрозу безопасности Крыма и других российских регионов. Заявления Вашингтона, согласно которым Киев пообещал не применять ATACMS для ударов по российской территории, дипломат назвал циничными.

Газета New York Times со ссылкой на представителей Пентагона ранее предположила, что Украина после поставок ATACMS сможет применить их для ударов по Крыму. По информации американских военных, таким способом Киев «усилит давление» на полуостров.