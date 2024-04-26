В Пентагоне допустили удар ВСУ по Крыму ракетами ATACMS NYT: в Пентагоне подтвердили возможность ВСУ ударить ракетами ATACMS по Крыму

Фото: Xinhua/Liu Jie/Global Look Press

Украина после поставок со стороны Соединенных Штатов дальнобойных ракет ATACMS сможет применить их для ударов по Крыму, передает газета New York Times со ссылкой на представителей Пентагона. По информации чиновников, таким способом Киев «усилит давление» на полуостров.

Украинские силы смогут использовать недавно поставленную <...> ракетную систему большой дальности для того, чтобы эффективно атаковать российские силы в <...> Крыму, — говорится в статье.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов отметил, что ВСУ могут атаковать Крымский мост ракетами дальнего действия ATACMS, на которые будет потрачена часть денег, выделенных американским правительством. Украина не способна совершить что-то сверхъестественное на поле боя, получив от США эти деньги, добавил он. При этом две трети от выделенных $61 млрд останутся в Вашингтоне, констатировал Алаудинов.

До этого американский лидер Джо Байден сообщил, что подписал закон о предоставлении помощи Украине в рамках нового военного пакета, который спустя почти семь месяцев промедления был одобрен в конгрессе. Глава Белого дома добавил, что поставки вооружений в Киев начнутся в ближайшее время.