Зеленский отчитался о тяжелых боях на фронте Зеленский: по всей линии фронта в зоне спецоперации ведутся тяжелые бои

Фото: МО Украины

Тяжелые бои на текущий период ведутся по всей линии фронта, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, особое внимание военным следует уделить Харьковскому, Покровскому и другим направлениям в Донецкой Народной Республике.

Только что был доклад главкома (ВСУ — ред. NEWS.ru) Александра Сырского. По всей линии фронта — тяжелые бои, — говорится в сообщении.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк отметил, что следующие пару месяцев станут критически важными в конфликте на Украине. Американская помощь только начинает достигать фронта, и Россия этим пользуется, подчеркнул он. Украинская армия нуждается в артиллерии и бронетехнике, а не в людях, констатировал военный.

До этого главком ВСУ Сырский обратил внимание, что российские войска сумели создать значительное преимущество в силах и средствах. ВС РФ атакуют по всей линии фронта, а на некоторых направлениях добились тактических успехов, резюмировал он.

Кроме того, Сырский подтвердил, что ситуация на поле боя складывается «сложная» и имеет «тенденцию к обострению». Об этом он проинформировал союзников на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» и обозначил текущие потребности Украины в оружии.