В ВСУ спрогнозировали наступление критической фазы в конфликте Генерал ВСУ Павлюк: критическая фаза конфликта наступит через два месяца

Фото: МО Украины

Следующие пару месяцев станут критически важными в конфликте на Украине, заявил в интервью The Economist командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. По его словам, американская помощь только начинает достигать фронта, и Россия этим пользуется. Он добавил, что украинская армия в нуждается в артиллерии и бронетехнике, а не в людях.

Критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца, — сказал Павлюк.

В марте Павлюк сообщил о подготовке к контрнаступлению в этом году. По его словам, для этого планируется вывод частей, требующих доукомплектования и обновления. Командованию предстоит стабилизировать линию фронта и подготовить ударную группировку, констатировал военный.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное совещание с руководством Генерального штаба ВСУ. По его данным, глава государства потребовал любой ценой не допустить новых поражений на поле боя и подчеркнул, что отступлений больше не должно быть.

До этого главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия сумела создать значительное преимущество в силах и средствах. Военачальник также отметил, что ВС РФ атакуют по всей линии фронта, а на некоторых направлениях добились тактических успехов.