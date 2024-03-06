Украинский командующий сообщил о подготовке к контрудару в этом году Павлюк: Украина готовится к «контрударным действиям» в этом году

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины готовятся к контрударным действия в 2024 году, заявил командующий сухопутными войсками армии Александр Павлюк. По его словам, которые цитирует РИА Новости, для этого планируется вывод частей, требующих доукомплектования и обновления.

Наша задача стабилизировать линию фронта... и максимально сделать перегруппировку, чтобы вывести части, которые требуют доукомплектования и обновления на полигоны, чтобы создать ударную группировку и в этом году провести контрударные действия, — сказал Павлюк.

За несколько дней до назначения на пост главнокомандующего ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что армия переходит к обороне вместо попыток провести наступление. Он отметил, что ситуация на передовой напряженная. Сырский добавил, что во время обороны украинская армия будет задействовать укрепления и средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы. Главком указал, что дальнейшие перспективы ВСУ будут напрямую зависеть от поддержки Запада. Он отметил, что сейчас помощи недостаточно.

Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука выразил мнение, что Сырский может провести крайне опасные для состояния армии операции, чтобы осуществить запрос президента Владимира Зеленского на медийные победы. Он считает, что оголтелые попытки выслужиться перед главой государства приведут к краху военных замыслов Киева.