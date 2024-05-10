В США рассказали, что потребуется для спасения ВСУ Профессор Миршаймер: для спасения ВСУ потребуется всё НАТО

Фото: Spc. William Kuang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Только полноценные войска НАТО могли бы спасти ВСУ от поражения, предположил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. По его словам, одних французских военных, о возможности использования которых говорил президент Франции Эммануэль Макрон, не хватит.

Украинская армия фактически разваливается, так что вам придется вывести войска на линию фронта, и, предполагая, что вы не используете ядерное оружие, вам понадобится много танков и артиллерии. Я не думаю, что одни французы имеют такую возможность. <…> Вам придется привлечь все НАТО или большую его часть, и вы, конечно, должны привлечь американцев. <…> Мне трудно поверить, что мы будем воевать, то есть американцы будут воевать с великой державой за Украину, — отметил он.

Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что Франция отправила солдат из Иностранного легиона на Украину. По его словам, военные были развернуты в Славянске. Однако вскоре во внешнеполитическом ведомстве Франции заявили, что страна не отправляла солдат Иностранного легиона на территорию Украины, а подобные сообщения являются частью кампании по дезинформации.

Представитель Кремля Дмитрий Песков обращал внимание, что высказывание Макрона о возможной отправке войск в зону боевых действий на Украине является важным и очень опасным. Пресс-секретарь президента РФ назвал опасной тенденцией тот факт, что французский лидер продолжает говорить о возможности прямой вовлеченности Запада в конфликт.