Франция открестилась от отправки солдат из Иностранного легиона на Украину МИД Франции опроверг сообщения об отправке солдат из Иностранного легиона на СВО

Франция не отправляла солдат своего Иностранного легиона на территорию Украины, заявили во внешнеполитическом ведомстве страны. Ведомство в Twitter (Х) подчеркнуло, что подобные сообщения являются частью кампании по дезинформации.

Кампании по дезинформации, касающиеся поддержки Францией Украины, не прекращаются. Нет, Франция не отправляла войска на Украину, — указали в МИД.

Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен рассказал, что Франция отправила солдат из Иностранного легиона на Украину. По его словам, военные были развернуты в Славянске. Экс-помощник также сообщил, что группу французских солдат уже бросили на активные бои с ВС РФ в Донбасс. Брайен высказал мнение, что российская армия не станет долго терпеть увеличение численности иностранных военных.

Информацию об этом необходимо проверить на достоверность, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, вероятно, российские спецслужбы уже занимаются этим вопросом. Военкор Александр Коц назвал сообщения слухами, которые обсуждать бессмысленно. Откуда сведения о потерях подразделения — журналист не в курсе.