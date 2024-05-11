Военэксперт раскрыл нюансы наступления ВС России в Харьковской области Военэксперт Дандыкин: ВС России отсекают ВСУ в Харькове от всех коммуникаций

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВС России отрезают группировку ВСУ в Харьковской области от всех возможных коммуникаций, включая пути подвоза боеприпасов и переброски личного состава. Он не исключил, что ВСУ пользуются поддержкой со стороны США и других стран НАТО.

Судя по всему, армия России лишает ВСУ всех коммуникаций, транспортных артерий, уничтожает мосты, блокирует дороги. Не исключу, что авиация РФ, артиллерия, ракетные войска наносят удары по подкреплениям ВСУ, по местам дислокации, по складам боеприпасов. ВСУ помогают американцы, НАТО, — считает Дандыкин.

Ранее главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто заявил, что главной целью продвижения российских военных в Харьковской области станет создание буферной зоны.По его словам, прорыв ВС РФ стал одним из крупнейших наступлений за последнее время.

Ранее президент РФ Владимир Путин допустил, что Россия в какой-то момент может создать на прилегающих территориях Украины «санитарную зону» с учетом атак ВСУ на Белгородскую область. По его словам, преодолеть этот участок с теми средствами, которыми сейчас располагает Киев, должно быть трудно.