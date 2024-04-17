ВСУ отказались исполнять приказы Сырского: новости СВО на вечер 17 апреля

Фото: МО Украины

Несколько военных подразделений ВСУ отказываются исполнять приказы главнокомандующего украинской армией Александра Сырского, заявил на своем YouTube-канале британский аналитик Александр Меркурис. Он оценил сложившуюся ситуацию в Вооруженных силах Украины как кризис и допустил, что в скором времени эти бригады будут расформированы.

По данным эксперта, речь идет о соединениях, которые ранее были приближены к экс-главкому Валерию Залужному. Среди них 67-я бригада ВСУ, а также 3-я бригада «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Эти подразделения, уточняет Меркурис, отказались выполнить приказ о контратаке в районе Авдеевки и переброске в Часов Яр.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 17 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Ракетный удар прервал совещание генералов ВСУ в Чернигове

Российские силы утром 17 апреля нанесли ракетный удар по гостинице в Чернигове, где в это время проходило совещание руководства оперативного командования ВСУ «Север», сообщает MK.RU. По данным издания, целью стало, предположительно, здание гостиницы «Профсоюзная». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Канал «Донбасский Партизан» подтверждает, что удар по Чернигову мог быть нанесен в момент проведения совещания ОК «Север». Военный корреспондент Юрий Котенок пишет, что гостиница была превращена в один из пунктов дислокации ВСУ. По его данным, в момент прилета там мог находиться генерал-лейтенант украинской армии Дмитрий Красильников. Минобороны РФ также не комментировало эту информацию.

Фото: МО Украины

Украинские военные пытались атаковать Татарстан и Мордовию

Министерство обороны России сообщило об атаке украинских войск на Республику Мордовия. По данным ведомства, противник использовал беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Его перехватили дежурными средствами противовоздушной обороны России.

Кроме того, утром ВСУ пытались нанести удар в Татарстане. Средства ПВО успешно поразили вторгшуюся цель, сообщает Минобороны РФ. Также беспилотник сбили над Орловской областью, никто не пострадал. 17 апреля в Росавиации сообщили, что аэропорты Нижнекамска и Казани временно перестали принимать и отправлять самолеты в целях безопасности.

Офицеры ВСУ заявили о риске краха на фронте

Линия обороны может обвалиться этим летом из-за преимуществ российских войск, заявили Politico высокопоставленные офицеры украинской армии на условиях анонимности. По их словам, Вооруженные силы РФ имеют преимущество в численности войск и вооружении, поэтому смогут «прорвать линию фронта и разрушить ее на некоторых участках».

Украина активно пытается вербовать наемников в Южной Корее, следует из материалов популярного южнокорейского интернет-сообщества, в котором появилось сообщение о наборе сотрудников в одну украинскую боевую группу. «Специалистам» должно быть от 20 до 35 лет. Кроме того, от них требуется минимальная физическая форма и «общая адекватность».

Над крымским Джанкоем прогремели взрывы

Telegram-канал SHOT сообщил, что жители крымского Джанкоя слышали мощные взрывы в небе над городом. По данным канала, предварительно, работала система ПВО. Местные власти и Минобороны РФ информацию не комментировали.

Как рассказали SHOT очевидцы, сразу несколько громких хлопков были слышны в районе четырех часов утра. Канал уточнил, что после этого в поле недалеко от местного аэродрома начался пожар, его причина неизвестна.

Фото: МО РФ

ВСУ готовят Одессу и Николаев к обороне

Новому командующему подразделением «Юг» Вооруженных сил Украины Геннадию Шаповалову приказали оборонять в первую очередь Николаевскую и Одесскую области, а не Херсонскую, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он объяснил, что ВС России не смогут добраться до этих регионов без взятия Херсона. Рогов допустил, что приказ ВСУ говорит о подготовке к отступлению из этого региона.

Рогов сообщил, что ВС России удалось продвинуться на несколько сотен метров в районе поселка Урожайное на юге ДНР. Противник заминировал данный участок на Времевском направлении на границе между Запорожской областью и ДНР.

Киеву предрекли борьбу с Израилем за внимание Евросоюза

Ближний Восток и Украина будут бороться за внимание стран — участниц Евросоюза на внеочередном саммите 17–18 апреля, пишет газета Politico. Авторы издания предполагают, что европейские политики уделят больше внимания обострению между Израилем и Ираном, а не ситуации на Украине.

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Крым и Донбасс останутся в составе России навсегда. Выступая перед членами словацкого парламентского комитета по европейским делам, он отметил, что признание территориальной целостности и неприкосновенности границ относится к «хорошей теории международного права».

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