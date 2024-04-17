Украинский беспилотник пытался атаковать объекты в Татарстане Минобороны: средства ПВО сбили дрон ВСУ над Татарстаном

Фото: МО РФ

Утром в районе 11:20 Вооруженные силы Украины пытались атаковать объекты на территории России с помощью дрона, средства ПВО успешно поразили цель, сообщает Минобороны РФ. Беспилотник нейтрализовали над Татарстаном, уточнили в ведомстве.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан, — говорится в сообщении.

17 апреля в Росавиации сообщили, что аэропорты Нижнекамска и Казани временно перестали принимать и отправлять самолеты в целях безопасности. Ограничения также вводили в аэропорту Нижнего Новгорода, спустя время воздушная гавань возобновила работу в прежнем режиме.

Ранее Министерство обороны России сообщило об атаке украинских войск на Республику Мордовия. По данным ведомства, противник использовал беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Объект был поражен дежурными средствами противовоздушной обороны России.

СМИ ранее сообщали, что в лесу недалеко от деревни Крутой Калязинского района Тверской области обнаружили украинский беспилотник самолетного типа, начиненный 10 килограммами взрывчатки. Находку сделал 60-летний местный житель, который гулял с собаками.