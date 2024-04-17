Mash: дрон ВСУ с 10 кг взрывчатки нашли в лесу под Тверью

Фото: МО РФ

Telegram-канал Mash сообщает, что в лесу недалеко от деревни Крутая Калязинского района Тверской области обнаружили беспилотник ВСУ, начиненный 10 килограммами взрывчатки. По его данным, находку сделал местный 60-летний житель во время прогулки с собаками.

Как пишет канал, найденный дрон в январе пытался атаковать ярославский завод «Славнефть-ЯНОС». В публикации указано, что дрон относится к самолетному типу, имеет V-образное оперение, тянущий винт, размах крыльев — три метра, в длину — полтора метра.

Telegram-канал SHOT сообщал, что при попытке атаки на Ярославль было задействовано несколько беспилотников, которы шли на крайне низких высотах вдоль русла рек, в том числе Волги, чтобы попытаться обмануть российские средства ПВО. По данным канала, дроны были запущены ранним утром из Черниговской области.

Дистанция между БПЛА составляла около километра. По данным SHOT, они были направлены через Смоленскую область, Национальный парк «Завидово». В русло Волги дроны вошли в районе деревни Селищи Тверской области, а под Угличем повернули в сторону Ярославля.

Ранее обломки БПЛА были найдены на территории Волгоградской области. Пресс-служба администрации Еланского района уточнила, что жертв и разрушений в результате инцидента нет.