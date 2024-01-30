SHOT: при атаке ВСУ на Ярославль БПЛА летели на крайне низких высотах SHOT: при атаке ВСУ на Ярославль БПЛА летели на низких высотах вдоль рек

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Telegram-канал SHOT сообщил, что при попытке атаки на Ярославль 29 января было задействовано несколько беспилотников, которые, чтобы обмануть систему российской ПВО, шли на крайне низких высотах вдоль русла рек, в том числе Волги. По данным канала, дроны были запущены ранним утром из Черниговской области.

SHOT пишет, что дистанция между БПЛА составляла около километра. Канал утверждает, что они были направлены через Смоленскую область, Национальный парк Завидово. Telegram-канал пишет, что в русло Волги дроны вошли в районе деревни Селищи Тверской области, а под Угличем повернули в сторону Ярославля.

Канал утверждает, что дальность выпущенных ВСУ беспилотников составляла 900 км. По данным SHOT, из-за большой дистанции и технических неполадок дроны задевали деревья и падали в глухих лесах и на замерзший лед.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев ранее сообщил, что система радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле предотвратила атаку беспилотника ВСУ. Глава региона уточнил, что возгорания при падении обломков дрона не произошло.

Позже Евраев добавил, что боевая часть атаковавшего НПЗ в Ярославле беспилотника, содержащая взрывное устройство, обезврежена. По его словам, угроза безопасности нейтрализована.

Бывший замглавкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО генерал-лейтенант Айтеч Бижев считает, что дроны ВСУ могли долететь до Ярославской области, так как космическая разведка США успела изучить российскую систему противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что данные типы дронов являются дальнобойными и могут пролетать большие расстояния.