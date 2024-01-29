Генерал-лейтенант объяснил, как дроны ВСУ долетели до Ярославля Генерал-лейтенант Бижев: разведка США изучила российскую систему ПВО

Фото: МО Украины

Дроны ВСУ могли долететь до Ярославской области, так как космическая разведка США успела изучить российскую систему противовоздушной обороны, заявил в беседе с MK.RU бывший замглавкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО генерал-лейтенант Айтеч Бижев. Он подчеркнул, что данные типы дронов являются дальнобойными и могут пролетать большие расстояния.

На Украине после развала СССР остались подразделения, на вооружении которых стояли беспилотники. <...> Так что не удивительно, что на Украине с помощью западных спонсоров смогли создать дальнобойные беспилотники. <...> Космическая разведка США тщательно изучает нашу систему ПВО и радиолокационные поля для составления маршрутных карт, — пояснил генерал-лейтенант.

Он также уточнил, что в ближайшее время специалисты смогут установить, как беспилотный аппарат долетел до Ярославской области. Бижев отметил, что дрон оказался практически не поврежден, благодаря чему можно будет понять, откуда БПЛА запустили, его траекторию полета и команды, которые давали беспилотнику во время движения.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев ранее сообщил, что система радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле предотвратила атаку беспилотника ВСУ. Глава региона уточнил, что возгорания при падении обломков дрона не произошло.

Позже Евраев добавил, что боевая часть атаковавшего НПЗ в Ярославле беспилотника, содержащая взрывное устройство, обезврежена. По его словам, угроза безопасности нейтрализована.