В Ярославле обезвредили боевую часть дрона, пытавшегося атаковать НПЗ Губернатор Евраев: атаковавший НПЗ в Ярославле дрон нейтрализовали

Фото: МО РФ

Боевая часть атаковавшего НПЗ в Ярославле беспилотника, содержащая взрывное устройство, обезврежена, сообщил губернатор области Михаил Евраев в своем Telegram-канале. По его словам, угроза безопасности нейтрализована.

Спецслужбами региона проведено обследование беспилотника. Благодаря эффективной работе взрывотехников УФСБ и Управления Росгвардии по Ярославской области боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена. Угроза безопасности топливо-энергетического комплекса нейтрализована, — написал Евраев.

Об атаке украинского беспилотника на Ярославль ранее сообщил Telegram-канал «112». Отмечалось, что дрон ВСУ упал рядом с установкой гидрокрекинга на НПЗ «Славнефть-ЯНОС». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Евраев ранее сообщил, что украинский беспилотник над местным НПЗ сбили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. По словам главы региона, возгорания при падении обломков дрона не произошло. Никто не пострадал.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что 11 августа 2023 года при попытке атаковать столицу сбили один беспилотник, обломки которого упали в районе Карамышевской набережной. По словам градоначальника, никто не пострадал, на месте происшествия работали экстренные службы.