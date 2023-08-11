Собянин подтвердил попытку атаки беспилотника на Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Собянин

Беспилотник осуществил попытку пролета над Москвой, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, воздушная цель была ликвидирована системой противовоздушной обороны. Обломки БПЛА упали в районе Карамышевской набережной.

Была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал, — написал Собянин.

На месте работают экстренные службы. добавил мэр.

Житель одного из домов на улице Народного ополчения рассказал, что во время взрыва на Карамышевской набережной завибрировал пол и задрожали окна. Супруга мужчины успела заснять черный столб дыма в районе городской больницы.

Позднее были опубликованы кадры последствий взрыва на набережной. На видео, распространенном Telegram-каналом Baza, также виден дым.

Ранее сообщалось, что во Внуково закрывали воздушное пространство. Вылеты и прилеты рейсов были отложены, часть самолетов перенаправлена в другие воздушные гавани. Аэропорт уже возобновил работу. В экстренных службах уточнили, что аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме.