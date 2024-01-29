Власти Ярославской области раскрыли подробности атаки ВСУ на нефтезавод Губернатор Евраев: украинский беспилотник сбили над НПЗ в Ярославле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комплекс радиоэлектронной борьбы РЭБ

Система радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле предотвратила атаку беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Евраев. По его словам, никто не пострадал.

Системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС» была предотвращена атака беспилотника, — написал Евраев.

Глава региона уточнил, что возгорания при падении обломков дрона не произошло. На месте продолжают работу специальные службы и правоохранительные органы.

Об атаке украинского беспилотника на Ярославль ранее сообщил Telegram-канал «112». Отмечалось, что дрон ВСУ упал рядом с установкой гидрокрекинга на НПЗ «Славнефть-ЯНОС». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Ранее в результате атаки со стороны Украины пострадала жительница Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Мокрая Орловка. Местная жительница получила порезы от стекла на руках и лице, госпитализация ей не потребовалась. Помимо этого, в двух частных домовладениях были посечены фасады и заборы, выбиты окна, а также повреждена линия газоснабжения.