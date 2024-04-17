Работу аэропортов в двух городах России ограничили в целях безопасности Росавиация сообщила об ограничении работы аэропортов Казани и Нижнекамска

Аэропорты Нижнекамска и Казани временно перестали принимать и отправлять самолеты, сообщил ТАСС со ссылкой на Росавиацию. Ограничения также вводили в аэропорту Нижнего Новгорода, но в настоящее время он работает штатно.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 17 апреля (среда) на работу трех аэропортов в Татарстане и Нижегородской области введены временные ограничения. Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют воздушные суда с 07:15 мск, — сообщили Росавиации.

Ранее пассажиры авиакомпании «Аэрофлот» более семи часов не могли вылететь из Сочи в Москву, их дважды возили на автобусе к самолету и оба раза возвращали обратно. По данным Telegram-канала Baza, сотрудники авиакомпании объяснили пассажирам, что экипаж отказался лететь в Москву из-за переработки часов.

До этого авиаэксперт Роман Гусаров назвал увеличение штрафов за задержки рейсов адекватной мерой, а сумма компенсации составляет «разумную величину» как для пассажиров, так и для самих перевозчиков. Он подчеркнул, что при длительных задержках до пяти часов выплата составит около 500 рублей на человека.