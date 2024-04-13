Пассажиры «Аэрофлота» более семи часов не могли вылететь из Сочи в Москву Baza: пассажиры «Аэрофлота» более семи часов не могли вылететь из Сочи в Москву

Пассажиры авиакомпании «Аэрофлот» более семи часов не могли вылететь из Сочи в Москву, их дважды возили на автобусе к самолету и оба раза возвращали обратно, передает Telegram-канал Baza. По его данным, успешной оказалась только третья попытка.

Как пишет канал, изначально рейс должен был вылететь в 18:30, однако за некоторое время до вылета рейс перенесли, после этого ближе к 21:00 наконец была объявлена посадка. Пассажиров увезли к самолету, после чего вернули обратно в терминал. По информации канала, сотрудники авиакомпании объяснили пассажирам, что экипаж отказался лететь в Москву из-за переработки часов.

Канал отмечает, что спустя еще некоторое время пассажиров опять пригласили в автобус, но ситуация повторилась, на этот раз в качестве причины был назван тот факт, что на борту были только пилоты, но не было бортпроводников. По данным канала, ближе к часу ночи пассажиров повезли к воздушному судну в третий раз, и самолет вылетел в столицу.

Ранее российский турист, который застрял на 15 часов в аэропорту Хургады, сообщил, что будет подавать жалобу на египетскую авиакомпанию AlMasria Universal Airlines из-за ужасных условий ожидания задержанного рейса. Мужчина требует компенсацию за то, что пассажиров оставили в пыльном аэропорту, не предложив отель, а также практически не кормили горячей едой все время ожидания.