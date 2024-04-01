«Разумная величина»: авиаэксперт о штрафах за задержку рейса Авиаэксперт Гусаров поддержал увеличение штрафов за задержку рейса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Увеличение штрафов за задержки рейсов является адекватной мерой, а сумма компенсации составляет «разумную величину» как для пассажиров, так и для самих перевозчиков, считает авиаэксперт Роман Гусаров. В разговоре с «360» он подчеркнул, что при длительных задержках до пяти часов выплата составит около 500 рублей на человека.

При длительных задержках — четыре-пять часов — это уже 500 рублей. А если вы летите с семьей, то уже 1,5 тысячи. Как минимум, вы уже можете пообедать где-то за эти деньги. <...> Я думаю, что это как раз разумная величина, которая и компанию не разорит, и будет какой-то заметной компенсацией за задержку рейсов для самих пассажиров, — пояснил эксперт.

По его словам, раньше компенсация составляла всего 25 рублей за час ожидания. Как уточнил Гусаров, пассажиры, которые об этом знали, обычно не просили этих денег, «потому что это ни о чем». Ради такой суммы люди не хотели тратить время на написание заявлений. Кроме того, некоторые авиакомпании даже самостоятельно увеличивали размер компенсаций.

Аэропорт Сочи ранее подал запрос на получение режима «открытого неба», который позволит иностранным авиакомпаниям производить перелеты через него в третьи страны. Режим просят установить до 2027 года.